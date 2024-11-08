لإنعاش الأداء.. «نيسان» تلغي 9000 وظيفة عالمياً

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات أنها ستلغي 9000 وظيفة من قوّتها العاملة عالمياً، وستخفض طاقاتها الإنتاجية، من دون تحديد جدول زمني، للتكيّف مع التراجع الواضح في مبيعاتها.

وقالت المجموعة في بيان: «في مواجهة خطورة الوضع، تتخذ (نيسان) إجراءات عاجلة لإنعاش أدائها»، وأكدت الشركة أنها ستخفض قدرتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20%، وستخفض قوتها العاملة عالمياً بنحو 9000 وظيفة، مع تنفيذ تدابير مختلفة لتقليل تكاليفها، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الأبحاث. وتتعرض المجموعة، مثل شركات السيارات الغربية الأخرى، لمنافسة شرسة من الشركات الصينية الرائدة في سوق السيارات الكهربائية المزدهرة.