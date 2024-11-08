تخليق «بدائل للكبد» في محطة الفضاء الدولية

أفاد باحثون في المؤتمر السريري للكلية الأميركية للجراحين في سان فرانسيسكو، بأن تجارب يتم إجراؤها على أنسجة كبد في محطة الفضاء الدولية، قد توفر في نهاية المطاف بدائل للكبد من أجل عمليات زرع الأعضاء.

وقالوا إن التجارب التي أجريت حتى الآن تشير إلى أن الظروف الفريدة للمدار الأرضي المنخفض، على بعد 1200 ميل من الأرض، ستساعد أنسجة الكبد على التجمع ذاتياً، وتعزيز وظائفها مقارنة بالطرق المعتمدة على الأرض. وقالت الطبيبة تامي تشانج التي قادت فريق الدراسة: «يمثل هذا خطوة بالغة الأهمية نحو تخليق أنسجة كبدية، يمكن استخدامها كبديل أو مكمل في عمليات زراعة الكبد التقليدية». ويتم تخليق الخلايا خلال التجارب من خلايا بشرية يتم تعديلها لتعمل مثل الخلايا الجذعية الجنينية، ما يعني أنها يمكن أن تتحول إلى العديد من أنواع الخلايا المختلفة. وطوّر الباحثون مفاعلاً حيوياً مخصصاً، أطلقوا عليه اسم «مدار الأنسجة»، ليضم الأنسجة التجريبية، لمحاكاة عملية تدفق الدم الطبيعية للأنسجة البشرية.