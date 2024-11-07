وفاة عريس مصري صعقته الكهرباء وهو يستبدل "لمبة"

تحولت مظاهر الفرح إلى حزن ومأتم أول من أمس بمحافظة قنا بصعيد مصر، إثر وفاة شاب قبل حفل زفافه إلى عروسه بيومين فقط.

ولقي الشاب فواز جمعة شوقي "23 عاما" مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي خلال تغيير "لمبة" ضوء داخل منزله في قرية الحجيرات بمركز قنا.

وقال الأهالي بالقرية إنهم قاموا بنقل العريس إلى مستشفى السلام بسوهاج لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى قبل زفافه.

وعبر أهالي القرية عن صدمتهم من الواقعة، حيث كان الشاب يستعد لحفل زفافه الأربعاء، بعد أن قام بتوزيع دعوات الزفاف على الأهل والأصدقاء وكان سعيدا للغاية، كما أنهى جميع الاستعدادات للزواج، إلا أن القدر لم يمهله لإكمال فرحته وزواجه.

وعبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة العريس قبل يومين من زفافه لسبب بسيط "تغيير لمبة"، وتحول موقع "فيسبوك" إلى دفتر عزاء حيث تم نشر صورة العريس الراحل، وانهالت الدعوات له بالرحمة ولعروسه وأهله بالصبر على مصابهم الكبير.