كندة علوش تعود إلى الدراما التلفزيونية في الموسم الرمضاني

تعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «ناقص ضلع» (اسم مؤقت)، الذي تشارك في بطولته مع النجمتين نيللي كريم وروبي.

ومن المقرر عرض العمل - وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق - في الموسم الرمضاني المقبل، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.

يشار إلى أن آخر أعمال كندة علوش التلفزيونية مسلسل «ستات بيت المعادي»، الذي عرض في نهاية 2021، وحقق مشاهدة كبيرة وقت عرضه على منصة «شاهد»، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill الذي لاقى نجاحاً عندما عُرض في 2019 و2021.

أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام، هي: «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان، الذي شارك في أكثر من 20 مهرجاناً دولياً، من بينها مهرجان فينيسيا، إذ فاز بجائزتين من المهرجان، إضافة إلى مشاركة كندة في فيلمي «السباحتان» (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، و«باص 22» (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول في المهرجان نفسه.