«الوجهة الأولى».. جمال دبي بعيون كبار المواطنين

تتزين دبي بأيقوناتها المعمارية التي تعانق السماء، لتبدو أشبه بلوحات في تكويناتها وتصاميمها المتفردة، وثرائها وقدرتها على المزاوجة بين التراث الإماراتي والملامح العصرية، التي تحمل بين ثناياها مزيجاً خاصاً يُعبر عن تنوع الثقافات وفنون الحضارات المختلفة التي تلتقي تحت سماء الإمارة، وهو ما يتجلى عبر مشاهد الموسم الثاني من البرنامج الترفيهي والمجتمعي «الوجهة الأولى» الذي يُعرض على شاشة قناة «سما دبي» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

ويسلّط البرنامج الضوء على أسلوب الحياة في دبي، وما تتميّز به من أماكن ووجهات ترفيهية، جعلت من الإمارة وجهة سياحية جذابة، وهو ما يتماشى مع مسؤوليات «دبي للإعلام» الهادفة إلى دعم قطاع السياحة في دبي، وتعزيز جاذبيتها وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والترفيه.

وعبر حلقاته المتنوعة يُبرز «الوجهة الأولى» جماليات دبي، ومعالمها السياحية، ووجهاتها الترفيهية، ويكشف عن جواهرها المخفية عبر مجموعة من الجولات التي يقوم بها المذيع، غانم الشامسي، برفقة كبار المواطنين، إذ يزورون خلال تلك الجولات مجموعة واسعة من معالم دبي السياحية والتراثية، وأماكنها الترفيهية والرياضية ووجهاتها الجديدة، بهدف استكشاف تاريخها وسرده في سياق عفوي وبأسلوب شائق وجذاب يجمع بين الثقافة والإبداع والسياحة، ما يسهم في تعريف الجمهور بتفاصيل الثقافة الإماراتية وجمالياتها.

كما يطوف الشامسي أثناء البرنامج بين مختلف الوجهات الثقافية والتراثية والمحميات التي تبرز تنوع الإمارة الاجتماعي والثقافي والطبيعي، ويركز على ما تتضمنه من تجارب ترفيهية.

من جهتها، أكدت مدير قناة «سما دبي»، حمدة البسطي، تفرّد محتوى البرنامج وقدرته على مواكبة إيقاع دبي السريع، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار التزامات مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى الترويج للإمارة، وإبراز ما تتمتع به من إمكانات كبيرة.

وقالت: «يتميّز البرنامج- الذي يطل مساء كل خميس- بما يقدمه من تجارب واقعية تبرز جاذبية دبي، وتفردها في مجالات السياحة والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة، وما تمتلكه من أماكن تراثية وعصرية ومشاريع ريادية، وما تشهده من فعاليات مختلفة قادرة على تلبية طموحات الزوّار، وتطلعات واحتياجات العائلات ومختلف فئات المجتمع».

وأضافت حمدة البسطي: «يسعى البرنامج إلى التعريف بهذه التجارب عبر سردها على لسان كبار المواطنين بأساليب فريدة، ويقدمها ضمن مشاهد ساحرة قادرة على جذب الجمهور ولفت انتباهه»، لافتة إلى أن طبيعة فكرة البرنامج تعكس دور «دبي للإعلام» وجهودها الرامية إلى تعزيز قوة السياحة في الإمارة، وتشجيع روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدماتها في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية، ما يسهم في دعم مسيرتها نحو تحقيق النجاح، انطلاقاً من دبي التي تتحول فيها الأفكار إلى حقيقة واقعية.

فريق عمل

يعرض برنامج «الوجهة الأولى» على قناة «سما دبي» كل خميس في تمام الساعة 7:30 مساء، وهو من إعداد مريم إبراهيم، وإخراج رحاب سيف، والمنتجة نادية إبراهيم.

. البرنامج يُعرض على شاشة قناة «سما دبي» مساء كل خميس.