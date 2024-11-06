"فلاورد" حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي في الإمارات

‎أطلقت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تخصيص 10% من مبيعات مجموعة أكتوبر الوردي لدعم مرضى سرطان الثدي. وسيتم التبرع بهذه المساهمة الهامة لمؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة رائدة في دعم الأبحاث الطبية وتقديم الرعاية للمرضى في دولة الإمارات.

‎بالإضافة إلى حملة أكتوبر الوردي، كانت فلاورد جزءاً من حدث "كأس السيدات الخيري" الذي أقيم في نادي البولو في الحبتور يوم 26 أكتوبر. قامت فلاورد بتزيين جدار وسائل الإعلام بتصاميم مميزة من الورود وتقديم الباقات للفائزات، مما أضفى لمسة من الأناقة والمعنى لهذا الحدث الهام.

‎في وقت سابق من هذا الشهر، دعمت فلاورد أيضًا فعالية العافية التي نظمتها MumzWorld في 14 أكتوبر، حيث قدمت تنسقيات ورود لضيوف الحدث، في لفتة صغيرة وراقية احتفاءً بقوة النساء واهتمامهن بصحتهن.

الاستراتيجية تستهدف تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.