رجل متواضع يفوز بمنصب دون أن يرشح نفسه.. ويرفض بأدب

فاز ألماني بانتخابات عمدة المدينة دون حتى أن يخوض السباق! وكان الفوز بمثابة مفاجأة للرجل، ولكنه بعد تفكير متأن، رفض بأدب فرصة إدارة المدينة.

ففي مدينة بيسنجن آن دير تيك الخلابة في جنوب ألمانيا، أخذ العديد من الناخبين الأمور بأيديهم. ففي يوم الانتخابات الأحد قبل الماضي، أضافوا اسم رجل ثالث إلى أوراق الاقتراع الخاصة بهم قبل الإدلاء بأصواتهم، وهو الرجل الذي اعتقدوا أنه أكثر ملاءمة من المرشحين الرسميين.

وكان المرشح المتواضع هو سيجفريد ناجيل (61 عاماً). وفاز بالأغلبية المطلقة ــ وهو ما أثار دهشته كثيراً ــ وقال إنه يحتاج إلى التفكير ملياً في الأمر. وبعد أسبوع من التفكير الهادئ، اتخذ ناجيل قراره.

وقال سيغفريد ناجيل في لقاء مع محطة NPR «كان من الأسهل بالنسبة لي أن أقف هنا اليوم وأقول، بالتأكيد، سأكون عمدة المدينة. وأنا ممتن للتصويت الضخم بالثقة فيّ». وأضاف «على الرغم من صعوبة الأمر، يجب أن أرفض فرصة أن أكون عمدة المدينة، على الرغم من نتائج الانتخابات لصالحى. أنا ممتن للغاية، لكن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به».

ولاقى تواضع ناجيل استحساناً كبيراً. وفي حديثه لصحيفة دير تيكبوتي المحلية، قال عضو مجلس المنطقة هانزجورج ريختر إن سكان المدينة تقبلوا رفض ناجيل لهم، مضيفاً: «أحترم الرجل كثيراً. لقد كان القرار صائباً بالنسبة له، وأنا متأكد من أنه لم يتخذه باستخفاف».

ولم يكن ناجيلي مجهولاً تماماً بالنسبة للعامة، فقد كان نائباً لرئيس البلدية لمدة ربع قرن؛ وهي فترة كافية لكسب ثقة سكان المدينة. وبصفته سياسياً مخضرماً، فهو ليس غريباً على الإجراءات الديمقراطية، ولهذا السبب أوصى بالدعوة إلى انتخابات جديدة.