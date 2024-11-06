معرض الإمارات الدولي للملصق في دبي.. احتفاء بلقاء الإبداع والتكنولوجيا

يحتفي معرض الإمارات الدولي للملصق، الذي انطلقت دورته السادسة، أول من أمس، في ندوة الثقافة والعلوم، بالتقدم التكنولوجي الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، إذ تحمل النسخة الجديدة عنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي.. لقاء الإبداع والتكنولوجيا».

ويبرز المعرض - الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، محمد المر، بحضور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، ونخبة من الفنانين والمهتمين - النسيج الغني للتعبير الإبداعي من مختلف الثقافات، ويؤكد على تقاطع التكنولوجيا والثقافة، ويجسّد مقولة «الإبداع لا يعرف حدوداً» من خلال تعدد المشاركات التي تعزز الحوار بين الثقافات، وتسلط الضوء على السرد الثقافي والبصري، وتعمق التفاعل بين التكنولوجيا والإبداع.

ويتضمن المعرض ملصقات تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي من جوانب مختلفة، بما في ذلك التيبوغرافي وعلم الدلالة والسرد البصري، وغيرها، ما يشير إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في التصميم يعزز الابتكار، ويتحدى الحدود التقليدية للإبداع.

ويشارك في المعرض 336 مصمماً من 63 دولة، وتتنوع المشاركات من حيث الرؤية والفكرة والإبداع.

وأكد محمد المر أن المعرض «يجسّد التقاء الذكاء الاصطناعي والإبداع، ويعيد تعريف التصميم في خدمة التطور والإبداع، فيلقي مزيداً من الضوء على علاقة التكنولوجيا والإبداع، ويقدم فرصة للمصممين لخوض آفاق جديدة. كما يبرز أهمية الملصقات كأداة للتواصل والتغيير الاجتماعي، واستكشاف الترابط بين الإبداع والتكنولوجيا من خلال الحوار والتبادل الإبداعي».

من جانبه، قال بلال البدور، إن «الدورة السادسة للمعرض تشهد زخماً من المشاركات من مختلف الدول، وتبرز دور التصميم في تعزيز الوعي الاجتماعي والتطور الثقافي، بوصف الملصقات وسائط فعالة لنقل الرسائل السياسية والبيئية والاجتماعية، كما تمتلك قدرة على اختزال الأفكار المعقدة في صورة واحدة قوية».

دمج في مختلف القطاعات

قال نائب رئيس ندوة الثقافة والعلوم، علي عبيد الهاملي، إن «الذكاء الاصطناعي يعمل على ابتكار منتجات وخدمات جديدة من خلال تحليل اتجاهات السوق واحتياجات العملاء، كما يساعد على توفير تجارب تعليمية للطلاب، وتطوير مهارات الموظفين بطرق تفاعلية ومبتكرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف أن ندوة الثقافة والعلوم وقع اختيارها على الذكاء الاصطناعي عنواناً لمعرض الملصق في دورته السادسة، انطلاقاً من اهتمام الدولة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنياته ودمجها في مختلف القطاعات الحيوية.

محمد المر:

. المعرض يعيد تعريف التصميم، ويقدم فرصة للمبدعين لخوض آفاق جديدة.

بلال البدور:

. الملصقات تمتلك قدرة على اختزال الأفكار المعقّدة في صورة واحدة قوية.

. 336 مصمماً من 63 دولة يشاركون في المعرض.