«الأرشيف» يشارك في «الشارقة للكتاب» بإصدارات نادرة

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى 17 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

ويعرض الأرشيف في جناحه بالمعرض باقة من عناوينه، وفي مقدمتها: «الهُويّة الوطنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير» للدكتور جمال سند السويدي، و«أول برميل من الثروة» للدكتورة سلوى النعيمي، و«العلاقات الإماراتية - المغربية» للدكتور سعيد الكتبي، الذي ينسجم مع اختيار هيئة الشارقة للكتاب المغرب «ضيف شرف» للدورة الحالية من المعرض.

من جهته، قال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي: «لقد اعتدنا المشاركة في المعرض، كونه ملتقى ثقافات العالم، وانطلاقاً من رسالتنا في هذه المرحلة المتمثلة بإثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها فإننا نحرص على تبادل المعرفة والثقافة، ونشارك بعدد كبير من الفعاليات التي تهم الطلبة والباحثين».

وأضاف: «تتميز مشاركتنا في هذه النسخة من المعرض بأن الأرشيف لم يعد مجرد حاضن للوثائق والسجلات التاريخية فحسب، وإنما أضحى شريكاً في صناعة المحتوى الثقافي، وحريصاً على تغذية مجموعات المكتبة الوطنية بمزيد من الإصدارات المتخصصة التي تتوافر في هذا المعرض الدولي حصرياً».

وفي المنصة أيضاً ركن خاص للكتب النادرة لأوائل إصدارات الأرشيف منذ تأسيس مكتب الوثائق والدراسات (الأرشيف والمكتبة الوطنية حالياً)، في مقدمتها كتاب «عامان زاهيان في تاريخ إمارة أبوظبي» الصادر عام 1968، إضافة لأول إصدار للأرشيف والمكتبة الوطنية بعد إعلان قيام الدولة، وهو كتاب بعنوان «دولة الإمارات: دراسة تاريخية جغرافية حضارية لتعريف إماراتها وإنجازاتها» الصادر عام 1972.