«فن أبوظبي» رحلة إبداع بمشاركة 103 صالات عرض محلية وعالمية

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يُشارك في النسخة الـ16 من معرض «فن أبوظبي» 103 صالات عرض من 31 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 20 ولغاية 24 نوفمبر الجاري في منارة السعديات.

تتضمن النسخة الجديدة من الحدث مجموعة من صالات العرض التي تقدم الفن الحديث والمعاصر، إلى جانب ثلاثة أقسام جديدة من «فضاءات» هي: «فن جريء، فن جديد» الذي يسلط الضوء على الفنانين المعاصرين من المنطقة، و«صالون مقتنى الفنون» الأول من نوعه في المعرض والذي يجمع صالات العرض المعنية بعرض التحف والمقتنيات التاريخية والمخطوطات والأعمال الفنية، و«طريق الحرير، الهويات المتبادلة» الذي يجمع فنانين من آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز.

ويُعَد معرض «فن أبوظبي»، المنصة الفنية الرائدة، عاملاً مؤثراً في القطاع الفني المزدهر في دولة الإمارات، والذي يشهد ترابطاً ثقافياً متزايداً مع دول جنوب العالم. ويُمثل المعرض السنوي تتويجاً لبرنامج «فن أبوظبي»، الذي يمتد طوال العام، ويتضمَّن إقامات للفنانين، وتكليفات ومشاريع فنية ومعارض، إضافةً إلى جهود توعوية وتعليمية متنوعة.

وفي نسخة هذا العام من المعرض تم اختيار الفنان الإماراتي محمد كاظم ليكون فنان الحملة البصرية، تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تشكيل المشهد الفني في دولة الإمارات.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «منذ البدايات شكَّلت الفنون حجر زاوية في ثقافتنا الإماراتية وجزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا، لما تؤدِّيه من دور مهم في تجسيد هُويتنا الوطنية، وتشكيل ثقافتنا، وتعريف العالم بنا. ويشكِّل معرض فن أبوظبي السنوي، إلى جانب الكثير من المعارض، منصة إبداعية إماراتية أسهمت في إيصال الأعمال الإبداعية والتجارب الاستثنائية لفنانينا إلى المحافل الدولية. ونحن سعداء باختيار الفنان الإماراتي الرائد، محمد كاظم، فنان الحملة البصرية لهذا العام، ونتطلَّع بشغف إلى الرؤى المبتكرة التي ستُقدِّمها أعماله لزوّار معرض فن أبوظبي لهذا العام».

وقال الفنان الإماراتي محمد كاظم: «يُسعدني أن تم اختياري لابتكار الهُوية البصرية لهذه النسخة من معرض فن أبوظبي، وأتطلَّع إلى لقاء الفنانين من جميع أنحاء العالم، ورؤية أعمال فنية جديدة، واكتشاف تقنيات فنية مبتكَرة، وحضور البرنامج الحافل بالفعاليات المتنوّعة». ويشهد المعرض توسعاً ملحوظاً في قسم «نشوء» ليشمل هذا العام تسع صالات عرض تقدم جميعها المعروضات والأعمال الفنية التي تصل قيمتها لغاية 3000 دولار أميركي حداً أقصى. وسيقدم قسم «بداية» اثنتين من صالات العرض الجديدة إلى المشهد الفني الإقليمي.

محمد خليفة المبارك:

. منذ البدايات شكَّلت الفنون حجر زاوية في ثقافتنا الإماراتية وجزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا.

محمد كاظم:

. أتطلَّع إلى لقاء الفنانين من جميع أنحاء العالم، ورؤية أعمال فنية جديدة، واكتشاف تقنيات مبتكَرة.