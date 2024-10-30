«اقفز كالفرعون» في مصر.. مغامرة مثيرة فوق إحدى عجائب العالم القديم

انطلقت أمس (الثلاثاء) الدورة السابعة لمهرجان «اقفز كالفرعون» الدولي للقفز بالمظلات في منطقة أهرامات الجيزة بمصر.

ويقول المنظمون إن المهرجان جلب نحو 200 من ممارسي القفز بالمظلات من 34 دولة لأداء 1000 قفزة فوق أهرامات الجيزة، مشيرين إلى أن عدد المشاركين يتضاعف تقريباً كل عام.

ووصف ماركوس بارتلز، وهو ألماني يقفز بالمظلات، قفزته الأولى فوق الأهرامات بأنها تجربة رائعة، مسلطاً الضوء على الإثارة التي تحدث مرة واحدة في العمر للقفز بالمظلات قرب إحدى عجائب العالم القديم.

وقال بارتلز لـ«تلفزيون رويترز»: «هذه أول قفزة لي فوق الأهرامات، بالطبع إنها شيء رائع. إنها آخر عجائب متبقية لديك في العالم، لذا.. إنه أمر مبهر».

بينما قال جواو بيدرو بيناتشي، وهو برازيلي يقفز بالمظلات أيضاً: «في غاية السعادة أن أكون هنا لأقفز بالمظلات في هذا المكان الجميل المذهل».

بينما قال محمود شرف، مؤسس شركة سكاي دايف إيجيبت والمهرجان، إن ممارسي القفز بالمظلات من أنحاء العالم ينجذبون إلى مصر لأجل هذه التجربة الفريدة.

وأضاف «طبعا الهرم عامل كبير جدا لجذب السياحة، والقفز في الأهرام ده ليه متعة تانية مختلفة تماماً، إن الناس تشوف الأهرامات من السما ده حاجة تانية والطيران وبيعيشوا الأدرينالين راش (الشعور بالإثارة) بتاعتها، ده طبعا بيكون مسألة تانية خالص، فكل سنة إحنا الحمد لله بنضاعف الأعداد لأن الناس عندها رغبة في إنها تعمل حاجة زي كده كتير جداً».