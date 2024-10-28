«أيقونة الإنترنت».. سفيراً لقمة المليار متابع في دبي

اختارت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، صانع المحتوى ومحترف الألعاب الإلكترونية التشيلي جيرمان جارمينديا، سفيراً جديداً للنسخة الثالثة من القمة التي تنظم في دبي من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار «المحتوى الهادف».

وينضم جيرمان، المُلقّب بـ«أيقونة الإنترنت»، إلى قائمة السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً وهم: أحمد الغندور، وأنس مروة، وأصالة المالح، وأنس بوخش، وعمار تقي، وخبيب كواس، وبراجاكتا كولي، الذين سيعملون على تمثيل القمة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة الوعي بأهدافها، وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها، والتفاعل مع المبادرات التي تطلقها.

وأعرب جيرمان البالغ 34 عاماً، عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع العالمي في دبي. وقال: «إنني متحمس لاختياري سفيراً للنسخة الثالثة من (قمة المليار متابع).. إنها واحدة من أكبر الفعاليات في العالم المخصصة لصناع المحتوى، كما توفر فرصة رائعة للتواصل مع الخبراء والمتحدثين وأبرز المشاركين».

واستطاع جيرمان جمع قاعدة جماهيرية تتجاوز 121 مليون متابع، إذ حقق شهرته من خلال قناته على «يوتيوب»، محوّلاً روتينه اليومي إلى محتوى حيوي مليء بالفكاهة.

وجذب 41 مليون مشترك في عام 2011 عندما أطلق قناة HolaSoyGerman التي حققت أكثر من سبعة مليارات مشاهدة، ما جعلها القناة الرائدة في أميركا اللاتينية.

وفي عام 2016، أنشأ جيرمان قناته الثانية JuegaGerman التي جذبت 48 مليون مشترك، ما عزز مكانته كواحد من أبرز «اليوتيوبر» الناطقين باللغة الإسبانية في العالم.

وحصل جيرمان على جوائز عدة، من بينها جائزة «أيقونة الإنترنت» من MTV لعام 2014، و«أفضل لاعب» لعام 2016، كما صنفته BBC ثاني أشهر «يوتيوبر» في عام 2018، واختارته مجلة TIME ضمن قائمة «25 شخصاً الأكثر تأثيراً عبر الإنترنت» لعام 2019.

وفي عام 2023، حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز Esland في مكسيكو سيتي.

ويُعد جيرمان من المؤثرين العالميين البارزين، إذ يمتلك جمهوراً كبيراً على «فيس بوك» في تشيلي، وأكثر من 17 مليون متابع على «إنستغرام»، وأكثر من 20 مليون متابع على «تيك توك».

وإلى جانب نجاحه في الإعلام الرقمي، دخل جيرمان مجال الكتابة وأصدر كتاباً بعنوان #ChupaElPerro، كما نشر روايته Say Hello، وهي قصة عن الصداقة والحب.

ويعمل سفراء «قمة المليار متابع» على تعريف الجمهور بالأهداف والرسائل الأساسية للقمة، من خلال تقديم محتوى إبداعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يشمل تدوينات وصوراً ومقاطع فيديو حول كل ما يتعلق بالقمة، من أهداف ورؤى وطموحات مستقبلية، والتركيز على ما حققته القمة منذ انطلاقتها، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة للأفراد والشركات للاستفادة من القمة.

كما يعمل السفراء على الترويج لأحدث الابتكارات والتقنيات التي تناقشها القمة، والإسهام في نشر المعرفة حولها، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحقيق التأثير الإيجابي.

وتوفر القمة لسفرائها الفرصة للتعاون مع خبراء ومبدعين آخرين، والمشاركة في فعاليات وأنشطة متنوعة، ما يسهم في تعزيز علامتهم التجارية الشخصية، وتعميق مصداقية رسائلهم لدى المتلقين، وقدرتهم على التأثير في طيف أوسع، واكتساب مزيد من المتابعين.

دور الإعلام الجديد

تسعى «قمة المليار متابع» إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول، وخطط الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

• 121 مليون متابع لـ«اليوتيوبر» التشيلي.



• 7 مليارات مشاهدة لقناته على «يوتيوب».