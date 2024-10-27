هذا ما تفعله الكمثرى بمستويات السكر في جسمك

يفضل كثيرون تناول فاكهة الكمثرى، لكن هل تعرف تأثيرها على مستويات السكر في جسمك؟.

الكمثرى تحتوي على نسبة قليلة من سكر الفراكتوز، وبالتالي فهي لا ترفع من مستويات سكر الدم حال تناولها بكمية معتدلة.

وقد تساعد الكمثرى في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب محتواها من الألياف والأنثوسيانين.

فوائد أخرى لـ الكمثرى

تعزز صحة القلب

تحارب السرطان

تحارب الالتهابات

تخفض ضغط الدم

تعزز صحة الجهاز الهضمي.