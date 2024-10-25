«مدارس الحياة».. 37 ورشة عمل مبتكرة في مكتبات دبي العامة

سلسلة متنوعة من الجلسات والأنشطة التوعوية، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد مكتبات دبي العامة، عبر «مدارس الحياة» التي ترفع خلال نوفمبر المقبل شعار «نحو حياة صحية»، حيث تسعى عبر أندية «الصحة والتغذية» و«السينما والتصوير» و«الفن»، و«التنمية الأسرية» و«الكتاب»، و«المهن» و«اللغات» و«الخط» و«الشطرنج» إلى إثراء معارف أفراد المجتمع، وتطوير مهاراتهم الحياتية والإبداعية، وتعريفهم بطرق تحليل المعلومات الغذائية وإعداد الوجبات الصحية، وتوفر لهم فرصة تبادل الأفكار والآراء، واستكشاف أسرار التصوير الفوتوغرافي، والسينما والفنون التشكيلية، وتعلم الخط العربي والزخرفة، وغيرها الكثير.

وستتضمن أجندة «مدارس الحياة» 37 ورشة إبداعية وتفاعلية، من بينها ورشة «مختبر الوجبات الخفيفة»، وستتولى فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تقديم ورشة «مهارات الإسعافات الأولية» التي ستقام في مكتبة هور العنز العامة، في حين سيشرف فريق «دبي الصحية» على ورشة «قراءة البطاقة الغذائية» التي ستعقد في مكتبة الراشدية العامة، كما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم فعاليات «يوم الصحة والتغذية المفتوح»، وفيه سيكون الأطفال والعائلات على موعد مع مجموعة من المسابقات وأنشطة اللياقة البدنية الممتعة، وعروض الطهي المباشرة.

وستشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم فعاليات «نادي السينما والتصوير»، التي ستتضمن ورشة «حوار مع الكاميرا»، وفيها تبين علا اللوز كيف يمكن للكاميرا أن تكون أداة للتواصل، وتحويل لحظات الحياة اليومية إلى أعمال فنية، فيما ستتيح علا لمشتركي ورشة «جولة تصوير على خور دبي» فرصة استكشاف المناطق الحيوية المحيطة بخور دبي، بينما سيتولى توما بيطار الإشراف على ورشة «إتقان اللقطة المثالية»، كما سيوضح في ورشة «الإضاءة السينمائية» استراتيجيات الإضاءة السينمائية.

وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم أنشطة «نادي الفن»، حيث سيقوم الفنان مجدي الكفراوي في ورشة «الطبيعة بلون واحد» بإعادة تصور الطبيعة باستخدام اللون الأزرق فقط، وسيركز في ورشة «إتقان فن الأقلام الملونة» على تقنيات دمج الألوان والتظليل. وسيتولى خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي تعريف المشاركين في ورشة «فن الجواهر» على فن الجواهر عبر تشكيل المعادن، وستفتح مكتبة الصفا أبوابها أمام رواد «نادي الكتاب» لمناقشة كتاب «حيونة الإنسان»، في حين ستقدم دجى بن فرج ورشة تفاعلية حول قصة «الأمير الصغير». وتحتضن مكتبة حتا العامة فعاليات نادي «التنمية الأسرية» التي تتضمن ورشة «فن تقديم الأطباق»، وفيها ستكشف نور خوري عن أسرار الطهاة المحترفين في تقديم الأطباق، وستقدم جيهان صفر ورشة «مفاتيح الحياة»، بينما سيشرف محمد المكي على الجزء الثاني من الورشة التفاعلية «إتقان مايكروسوفت إكسل وإدارة البيانات»، التي ستنظم في مكتبة المنخول العامة ضمن فعاليات «نادي المهن»، التي تشمل أيضاً ورشة «الارتقاء بالعلامة الشخصية وتطوير المعرفة»، وفيها سيشرح خبراء «لينكدإن» طرق بناء الملفات الشخصية على موقع «لينكدإن»، كما سيتولى خبراء «معهد اللهجة» تعريف زوار مكتبة الطوار العامة باستخدام ضمائر المذكر والمؤنث، وطرق صياغة الفعل المضارع في اللهجة الإماراتية، فيما سيتعلم زوار مكتبة المنخول العامة في ورشة «اللغة العربية في الطبيعة» كيفية وصف المشاهد الطبيعية، واستخدام اللغة العربية بأساليب جديدة ومبتكرة.

«نادي الخط»

تشمل أجندة «مدارس الحياة» أيضاً ورش «نادي الخط»، حيث سيقدم عبدالرزاق المحمود لأعضاء مكتبة الطوار العامة، ورشة «الخط الديواني الجلي»، وسيشرح مصعب الدوري في ورشته أهم تقنيات الزخرفة والتذهيب، وسيتولى محمد التميمي تعريف رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم بأساسيات خط الرقعة، وكيفية رسم حروفه بشكل إبداعي وجميل.