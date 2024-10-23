«دبي للتصميم» و«إيزولا» يطلقان معرض «ديزاين نكست»

أعلن حي دبي للتصميم ومجموعة «إيزولا» الإيطالية للتصميم، إطلاق معرض «ديزاين نكست» ذي الرؤية المستقبلية الطموحة التي ترتكز على الاقتصاد الدائري، حيث سيسهم المعرض في تعزيز برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم في الذكرى العاشرة لانطلاقته، وذلك من خلال تقديم لمحة عن مستقبل التفكير التصميمي المستدام.

وسيكون المعرض الجديد المبادرة المشتركة الأولى من نوعها بين حي دبي للتصميم ومجموعة «إيزولا» للتصميم المبتكرة.

وسيلقي هذا المعرض، الأول من نوعه في دولة الإمارات، الضوء على الأفكار والمفاهيم التي ستقوم بعرضها مجموعة ملهمة وغنية من المصمّمين الفرديين والاستوديوهات المستقلّة والعلامات التجارية المستدامة المبتكرة والشركات الناشئة في مجال التصميم. ويهدف معرض «ديزاين نكست» إلى تقديم نهج جديد وملهم في عالم التصميم المستدام والتحوّل إلى منصّة رائدة للتحفيز على إجراء تغييرات في نمط الحياة وعادات الاستهلاك للتأثير في البيئة بشكل إيجابي، بما يسهم في تسليط الضوء على منتجات التصميم المستدامة.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، «نحرص دوماً على الارتقاء بالحلول والمنصات المبتكرة التي نقدّمها في حي دبي للتصميم، ونسعى إلى الإسهام بشكل ملحوظ في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية وأجندة دبي الاقتصادية D33».