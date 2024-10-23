مجلدات «تان تان» نادرة في مزاد بباريس

ينظم، اليوم، في باريس مزاد علني على إصدارات قديمة ونادرة من مجلدات شرائط «تان تان» المصورة كتب رسامها البلجيكي إيرجيه إهداءات على عدد منها، من بينها مثلاً: «تان تان ليس سوى أنا آخر».

ويضم المزاد الذي تنظمه دار «تاجان» مجلدات من مجموعة فيليبي أورتيز باتينيو البوليفي الأصل.

وأبرز المجلدات المعروضة للبيع نسخة فريدة من «تان تان في أميركا» تعود إلى عام 1932 صادرة عن دار «بوتي فينتييم»، قُدِر ثمنها بـ200 ألف يورو.

وكتب إيرجيه على هذا المجلد في الخامس من ديسمبر 1933، إهداء شخصياً جداً لأحد أصدقائه ومعلميه، وهو شارل هيلسن، المرشد الروحي لكشافة معهد سان بونيفاس في بروكسل، حيث أمضى الرسام خمس سنوات.

ولايزال عدد كبير من المجلدات الـ75 المعروضة للبيع في حالة شبه جديدة، والبعض الآخر في حالة جيدة جداً، بحيث يمكن رؤية الألوان الأصلية للأغلفة.