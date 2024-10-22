تونس.. طبيبة تبث عمليّة جراحية مباشرة على "تيك توك"

أثارت طبيبة تونسية قامت ببث مباشر من غرفة عمليات جراحية على منصة "تيك توك" سخطا وجدلا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تونس صورة على نطاق واسع يظهر طبيبة تقوم ببث عملية مباشرة على تطبيق "تيك توك".

وفي السياق أكد رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بوسط تونس الدكتور فؤاد بوزواش فتح تحقيق بخصوص بث عملية مباشرة في إحدى المصحات التونسية.

وقال فؤاد بوزواش إنه تم تحديد هوية الطبيبة وستتم دعوتها للمثول أمام المجلس الجهوي لعمادة الأطباء وسماع إفادتها على أن تتخذ العمادة الوطنية ما تراه مناسبا في حقها.

وأضاف أنه من الناحية الأخلاقية لا يمكن قبول ما حدث ولا أحد كان يتصور أن يحدث ذلك، مشددا على أن ذلك فيه حط من قيمة الأطباء ونبالة المهنة.