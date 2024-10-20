ًاستئصال أعضاء للتبرع من مريض حي يثير جدلاً كبيرا

في أكتوبر 2021، كان الأطباء في مستشفى كنتاكي على بعد لحظات من تقطيع رجل تم إعلان وفاته لاستخراج أعضائه، حين بدأت الجثة المفترضة فجأة في البكاء.

وقالت ناتاشا ميلر، الجراحة التي تم تعيينها لإجراء العملية، لإذاعة NPR: أنه "كان يتحرك نوعًا ما، كأنما يضرب على السرير، وبعد ذلك عندما ذهبنا إليه، كان بإمكانك رؤية الدموع تنهمر. كان يبكي بشكل واضح".

وتزعم ميلر أنها والطبيبين الآخرين في الغرفة رفضوا إجراء استرجاع الأعضاء، لذلك اتصل منسق الحالة بجمعية كنتاكي للتبرع بالأعضاء كود وسأل عما يجب القيام به. ووفقًا لما سمعته ميلر، كانت توجيهاتها "العثور على طبيب آخر للقيام بذلك".

وكان أعلن عن وفاة الرجل، أنتوني توماس "تي جيه" ، البالغ من العمر 36 عامًا، في المستشفى بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات، على الرغم من ادعاء شقيقته أنها رأت علامات الحياة أثناء نقله إلى غرفة العمليات. وتم إلغاء الإجراء في النهاية، لكن الحادث المروع الذي تم الكشف عنه كجزء من جلسة استماع في الكونجرس في سبتمبر حول منظمات شراء الأعضاء، يثير أسئلة صعبة حول البروتوكولات المحيطة بالممارسة.

وقال ماثيو دي كامب، أستاذ مشارك في الطب وأخلاقيات علم الأحياء في جامعة كولورادو "آمل أن تكون حالة مثل هذه متطرفة حقًا، لكنها تكشف عن بعض تلك القضايا الأساسية التي يمكن أن تنشأ عندما تكون هناك خلافات حول تحديد الوفاة". من جهتها قالت نيكوليتا مارتن، وهي خبيرة في الحفاظ على الأعضاء كانت من بين العديد من الموظفين الذين تركوا كودا بعد سماعهم عن الحادث، إنها راجعت ملاحظات الحالة من ذلك اليوم، ووفقًا لما وجدته، قام الأطباء بتخدير المتبرع عندما استيقظ وحاولوا الاستمرار في الإجراء. وأضافت "هذا هو أسوأ كابوس يمكن أن يعيشه أي شخص، أليس كذلك؟ أن تكون على قيد الحياة أثناء الجراحة وتعرف أن شخصًا ما سيقطعك ويخرج أجزاء من جسدك؟"

ويقول آخرون في الصناعة أن هذا حدث من قبل، فيتذكر روبرت كانون، جراح زراعة الأعضاء في جامعة ألاباما، حادثة عندما "فتح" مريضًا يفترض أنه ميت دماغيًا لإعداد أعضائه للاستخلاص، والذي بدأ فجأة في التنفس. ورغم أن الرؤساء في منظمة استخلاص الأعضاء في منطقته طلبوا منه المضي قدمًا، رفض.

من جهته قال جريج سيجال، المؤسس المشارك لـ Organize، وهي مجموعة تدافع عن الإصلاحات في نظام زراعة الأعضاء المتوتر للغاية، "أتلقى ادعاءات مثل هذه بانتظام إنه أمر مثير للقلق".

وفقًا لدونا رورر، شقيقة تي جيه والوصي القانوني عليه، فإنه يعاني الآن من مشاكل في التذكر والمشي والتحدث.

ومع ذلك، نفت كودا الادعاءات الأكثر إدانة التي تم تقديمها بشأن الحادث، وقالت جولي بيرجين، الرئيسة التنفيذية لشبكة الأمل، وهي المنظمة التي تشكلت بعد اندماج كودا مع شبكة أخرى "لم يتعرض أي شخص في كودا للضغوط من قبل لجمع الأعضاء من أي مريض حي. كودا لا تسترد الأعضاء من المرضى الأحياء. لم تضغط كودا أبدًا على أعضاء فريقها للقيام بذلك".