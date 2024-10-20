الشعاب المرجانية تشهد أكبر حلقة ابيضاض

حذّرت وكالة حكومية أميركية، أول من أمس، من أن الشعاب المرجانية تشهد حالياً أكبر حلقة ابيضاض شهدها العالم على الإطلاق، بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات.

ويتأثر أكثر من ثلثي الشعاب المرجانية في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي بالإجهاد الحراري، وهي ظاهرة مرتبطة بتغير المناخ، تهدد بقاء مناطق الشعاب المرجانية الغنية بالتنوّع البيولوجي.

وقال منسق برنامج المرجان في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ديريك مانزيلو، لـ«وكالة فرانس برس»، إن «الكوكب يشهد حالياً أكبر عملية ابيضاض تم تسجيلها على الإطلاق». وهذه الحلقة التي لاتزال مستمرة هي الرابعة منذ عام 1998.

وأضاف مانزيلو «بين الأول من يناير 2023 و10 أكتوبر الجاري، واجه ما يقرب من 77% من الشعاب المرجانية في العالم إجهاداً حرارياً بمستويات تتوافق مع تلك المرتبطة بالابيضاض.. وهذه النسبة لاتزال في ازدياد».