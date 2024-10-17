تحذير صحي لمستخدمي السجائر الإلكترونية

أصدر عدد من الخبراء تحذيرات مهمة بشأن السجائر الإلكترونية، ينبغي الدراية بها وتوخي الحذر.

وقال متخصصو منصة Vape Globe إنه ينبغي الاهتمام بتنظيف أجهزة السجائر الإلكترونية، التي تعمل بالبطارية بشكل منتظم.

وأكد الخبراء أن كفاءة الجهاز واستمرارية عمله تعتمد بشكل كبير على النظافة الدورية، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة المستخدمين.

وأشاروا إلى أن تنظيف السجائر الإلكترونية بانتظام وتجنب مشاركتها مع الآخرين من أهم الخطوات لضمان الاستخدام السليم نوعا ما.

وأضافوا: "الجزء الذي يتعرض للأوساخ والفتات والجراثيم هو الأهم في التنظيف. يكفي شطفه بالماء الدافئ، ولكن في حال كان بحاجة إلى تنظيف عميق، يمكن استخدام سائل غسيل الصحون أو الكحول".

كما حذر الخبراء من خطورة خزان السوائل في السجائر الإلكترونية، حيث يحتوي على السوائل التي تُستنشق لاحقا، ما يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا التي قد تُنقل مباشرة إلى الجسم. وأوصوا بتنظيف الخزان مرة واحدة أسبوعيا باستخدام الماء الدافئ والصابون.

وللحفاظ على عمر الجهاز وسلامة المستخدم، ينصح الخبراء بفحص البطارية والجهاز بشكل دوري للتأكد من خلوهما من أي أضرار أو مشاكل قد تؤثر على الأداء.

كما قالوا إن السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد لا تخلو من المخاطر الصحية المتعلقة بالبكتيريا والفيروسات، خاصة إذا تم تبادلها بين المستخدمين.

وفي إطار التشجيع على الإقلاع عن التدخين، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة إن السجائر الإلكترونية تُعتبر وسيلة جيدة للإقلاع عن التدخين، لكنها أضافت أن "السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر تماما، إلا أنها أقل ضررا بشكل كبير مقارنة بتدخين السجائر التقليدية".

وبالطبع، يُنصح بالإقلاع عن التدخين عموما، سواء العادي أو الإلكتروني.