شرطي أمريكي يتسبب بقتل صديقته أثناء تنظيف سلاحه

ألقت الشرطة القبض على نائب سابق لشرطة مقاطعة ماريون للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير عمد بعد أن أصابت رصاصة أطلقت من سلاحه صديقته في رأسها وقتلتها، وفقًا لقسم شرطة أوكالا.

وذكر بيان صحفي أن ليزلي بويلو وهو نائب سابق لشرطة مقاطعة ماريون (الولايات المتحدة) أخبر عمال الطوارئ أنه أطلق النار على صديقته عن طريق الخطأ بينما كان الاثنان ينظفان الأسلحة النارية.

وأخبر بويلو الضباط أنه وصديقته ذهبا لتناول العشاء في وقت سابق من ليلة الخميس وعندما عاد الاثنان إلى المنزل، لاحظا وصول حزمة من مستلزمات تنظيف الأسلحة التي طلبها عبر الإنترنت، مشيرا أن صديقته سألت عن كيفية تنظيف السلاح الناري، وبدأ في تعليمها وإظهار كيفية تفكيك وتنظيف بندقية من طراز AR ومسدس 9 مم. واعترف بأن الاثنين كانا يوجهان البنادق إلى بعضهما البعض، وهو ما كان يعلم أنه خطأ.

وذكر تقرير الاعتقال وفقا لمحطة فوكس "صرح بويلو أنه أمسك بالبندقية وأطلق النار الجاف (دون ذخيرة) مرة واحدة. وفي محاولة لإطلاق النار الجاف الثانية، نسي بويلو أنه وضع المخزن المحشو في البندقية التي أطلقت طلقة حية واحدة في اتجاه (صديقته)، مما أدى إلى مقتلها".

وقال مكتب عمدة مقاطعة ماريون إن بوالو "تم فصله على الفور" من قوة الشرطة، وقالت الوكالة إنه كان يعمل في القسم لمدة ثماني سنوات.