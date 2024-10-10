هبوط اضطراري لطائرة تركية بعد وفاة قائدها

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى الهبوط اضطرارياً بعد وفاة كابتن الطائرة إيلتشيهين بهليفان.

وكانت الرحلة 204 متجهة من سياتل إلى إسطنبول عندما تم تحويل مسارها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك للقيام بهبوط اضطراري في نحو الساعة السادسة صباحاً بعد أن عانى كابتن الطائرة من حالة طبية طارئة ، وفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت شركة الطيران في بيان إن الكابتن إيلتشيهين بهليفان فقد وعيه أثناء الرحلة، وبعد أن أثبتت التدخلات الطبية الأولية عدم فاعليتها، تم إعادة توجيه مساعد الطيار إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، حيث هبطت طائرة إيرباص إيه 320 بسلام.

وأكدت الخطوط الجوية التركية أيضاً أن قائد الطائرة توفي قبل أن تهبط الطائرة على الأرض. ولأنها كانت رحلة دولية طويلة، كان على متنها طياران آخران.

وعند هبوط الطائرة، كان في استقبالها أفراد الطوارئ، بحسب سلطات المطار.

وكان بهليفان، 59 عاماً، يعمل في الخطوط الجوية التركية منذ عام 2009. وأُجري آخر فحص طبي روتيني له في 8 مارس/آذار 2024، ولم يتم الكشف عن أي مشاكل صحية من شأنها أن تمنعه ​​من أداء واجباته كطيار، وفقاً لشركة الطيران.

وأعرب يحيى أوستون، نائب الرئيس الأول للعلاقات الإعلامية في الخطوط الجوية التركية، عن تعازيه في منشور على إكس، قائلاً: نشعر بعمق بخسارة قائدنا، ونقدم خالص تعازينا لعائلته وزملائه.