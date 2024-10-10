اعلامية لرانيا يوسف: "صوتك وحش"

كشفت الإعلامية المصرية مروة صبري عن رأيها في دخول الفنانة رانيا يوسف مجال الغناء، وذلك خلال استضافتها في ندوة بموقع صدى البلد.

وقالت مروة صبري: هناك عدد من النجمات اللاتي دخلن مجال الغناء، منهن رانيا يوسف وأرى أن صوتها "مش حلو" ولا بد أن تعيد النظر مجدداً في هذا الأمر، وذلك كما ذكرت صحيفة "صدى البلد" المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت مروة صبري: رانيا يوسف تجيد التمثيل أكثر، وأرى أن عند تقديمها الأغنية خسرت قطاعا عريضا من جمهورها وهو أمر لا بد أن تنتبه له.

وكشفت صبري عن سبب انتقادها للفنانة مها أحمد بعد ظهورها عبر تطبيق التيك توك وطلبها قطع الإنترنت عنها.

وقالت صبري: طمها أحمد فنانة محترمة وموهوبة ولكن ما تفعله عبر التيك توك أمر غير لائق بمكانتها الفنية، خاصة عند توجيه بعض الألفاظ غير اللائقة لجمهورها".

وأضافت: "كلمتي الخاصة بقطع النت عنها ليس بها عيب أو هجوم عليها أو توبيخ لها، وهي مش سداح مداح".