مهرجان الظفرة.. موسم «مزاينات الإبل» يقترب

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان الظفرة، في 21 الجاري، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

ويشمل المهرجان أربع مزاينات للإبل، تبدأ بالمحطة الأولى «مزاينة سويحان» في الفترة من 21 حتى 28 الجاري، تليها المحطة الثانية «مزاينة رزين» (14 إلى 21 نوفمبر المقبل)، والمحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» (12 إلى 19 ديسمبر المقبل)، وتُختتَم مع «مزاينة مهرجان الظفرة» (11 إلى 30 يناير 2025).

ويتضمَّن المهرجان 361 شوطاً في مزاينة الإبل ومسابقات المحالب، تقدم 3460 جائزة، بما في ذلك 355 شوطاً لمزاينة الإبل موزعة على فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، بمجموع جوائز يصل إلى 3400 جائزة، إضافةً إلى ذلك، خصصت ستة أشواط تقدِّم 60 جائزة لمسابقة المحالب «المحليات والمجاهيم». كما يقدم المهرجان مسابقات تراثية عدَّة بالتزامن مع مهرجان الظفرة الختامي، إضافة إلى فعاليات تراثية وثقافية متنوّعة في سوق الظفرة التراثي.

ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد المشاركين فيها، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة.