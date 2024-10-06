جدّة ثمانينية تتأهل لمسابقة ملكة جمال الكون في كوريا

صدمت كيم تشوي سون-هوا، المرأة الثمانينية من كوريا الجنوبية العالم مؤخرًا، بتأهلها إلى نهائي مسابقة ملكة جمال الكون الكورية السنوية.

وكيم، جدة لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 81 عامًا، لم تكن تحلم أبدًا بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، ولكن بفضل التغييرات التي أُجرِيت على قواعد اختيار المسابقة، تمكنت من القيام بذلك.

وقبل هذا العام، كان من المطلوب أن تكون المشاركات في سن تتراوح بين 18 و28 عامًا، ولكن نظرًا للضغط المتزايد لكي تصبح المسابقة أكثر شمولية، ألغى منظمو المسابقة هذه القاعدة، ما سمح لأي امرأة تقريبًا بالمشاركة.

وإضافة إلى رفع حظر شرط العمر فوق سن 28 عامًا من هذا العام، سُمِح للمرأة الحامل والنساء اللواتي لديهن أطفالًا أو كن متزوجات من قبل بالمشاركة في المسابقة.

والآن، تأمل تشوي في إلهام الآخرين من خلال إظهار أن الصحة والحيوية، يمكن الحفاظ عليهما حتى سن الشيخوخة.

وقالت تشوي لصحف كورية: الآن بعد رفع القيود العمرية، يجب أن أجرب ذلك، سواء أنجحت أم لا، كنت مصممة على محاولة الحصول على هذه الفرصة.

وتابعت خلال تصريحاتها لإذاعة "بي بي سي"، اعتقدت أن الأمر كان غير حقيقي في البداية، ولكن في الوقت نفسه، أيقظ حلمي القديم بأن أصبح عارضة أزياء، وأرتدي ملابس جميلة وأقوم بجلسات تصوير، لذا قلت نعم، كنت أحلم بذلك من قبل، يجب أن أجرب ذلك.

وأصبحت كيم تشوي سون-هوا وجهًا مألوفًا في كوريا الجنوبية، بما في ذلك المشي على المنصة في أسبوع الموضة، وكانت تعمل في مستشفى قبل خوضها مجال الموضة.