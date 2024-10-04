«أكاديمية الفجيرة للفنون» تحقق مراكز متقدمة في مسابقة دولية

حصدت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة المراكز الأولى في مسابقة كولنير كلافيرزيمير الدولية للعزف على البيانو 2024، التي أقيمت في ألمانيا. وحصلت الطالبة لين رامي يعقوب على المركز الأول في الفئة (B)، بينما حقق الطالب أمير باسل نصر الله المركز الثاني في الفئة (A)، الأمر الذي عكس مستوى الإبداع والمهارة اللذين يتمتع بهما الطالبان. ووجه علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، الشكر والتهنئة للطالبين الفائزين، معرباً عن فخر الأكاديمية بإنجازاتهما التي تمثّل مصدر إلهام للآخرين.