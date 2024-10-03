«أغنية الوداع» أفضل عرض في «كلباء للمسرحيات القصيرة»

أسدل الستار، أول من أمس، في المركز الثقافي لمدينة كلباء، على فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان المسرحيات القصيرة التي شهدت تقديم 12 عرضاً.

وفاز عرض «أغنية الوداع» بجوائز عدة، إذ نال العمل - وهو نص أنطون تشيخوف، وإخراج طلال قمبر البلوشي - جوائز أفضل عرض، وأفضل إخراج، وجائزة أفضل ممثل، التي تمنح لثلاثة أسماء، هم: محمد أنور حمزة، ومنصور ناصر، وخالد فهد.

ونالت سكينة فوزي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية «غير معلن»، ومنحت الجائزة ذاتها للممثلتين وعد طارق عن دورها في «شكسبيريات»، وإيناس عزت عن دورها في «صباح الخير». أما جائزة السينوغرافيا ففاز بها عرض «الملاذ» لجاسم غريب.