"إكسبو دبي" تكشف عن فعاليات "مدينة الشتاء"

أعلنت مدينة إكسبو دبي، موعد افتتاح "مدينة الشتاء"، التي تمتد في الفترة من 6 إلى 31 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع "تويز آر أص"، وتشهد تحول ساحة الوصل إلى وجهة احتفالية شتوية ومصنعٍ ضخمٍ للألعاب.

وقالت آمنة أبو الهول، المدير الإبداعي التنفيذي - الترفيه والتجارب في مدينة "إكسبو دبي"، إن الأنظار تتجه إلى ساحة الوصل حيث تتحول إلى ورشة ألعاب كبيرة مع مجموعة من الأنشطة والعروض البصرية والضوئية بهدف صنع العديد من الذكريات لزوار ومقيمي إمارة دبي.

وتقدم مدينة الشتاء العديد من النشاطات المستوحاة من سحر العطلات بما في ذلك لقاء سانتا والمشاركة في ورش العمل التي يستضيفها مساعدو سانتا، وسوق القطب الشمالي.