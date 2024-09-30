مغني راب جزائري - بلجيكي يعانق الشهرة بكلمات قوية

برز في بلجيكا اسم جديد في عالم موسيقى الراب، هو الجزائري يوسف رزقي المعروف فنياً باسم «يوسف سواتس»، إذ اتسعت نجومية الشاب البالغ (26 عاماً)، بعد فوزه في يوليو الماضي بجائزة برنامج الغناء «نوفيل إيكول» على منصة «نتفليكس». فبعد 10 أعوام من المثابرة، كانت 2024 سنة التميّز والانطلاق بقوة لـ«يوسف سواتس». وكان المنعطف المهم في مسيرة المغني، فوزه بالموسم الثالث من «نوفيل إيكول»، بفضل أغنيته «جينيريك دون فان».

وبدأ يوسف المولود لأبوين جزائريين في أحد الأحياء الشعبية بمدينة تورنيه البلجيكية الكتابة بعفوية تامة في سن الـ12 تقريباً، وتأثر بعدد من فناني الراب المعروفين بنصوص أغنياتهم القوية.

وقال: «أردت حقاً أن أكون مثلهم. عندما تشاهد ديامز على شاشة التلفزيون، تقول في قرارة نفسك: (هذا ما أريد أن أفعله). هدف أصدقائي كان كرة القدم والسينما. أما بالنسبة لي، فكان الراب».

وفي أغنيته «جينيريك دون فان»، تتناول الكلمات نقاط قوته، ومنها مثلاً دعم والدته له في مشواره الغنائي، ويقول: «أنا لست هنا للفوز، أنا هنا لأصبح الشخص الذي يجب أن أكون عليه». وفي نظره، تشكّل الكلمات أداة للتحرر وقوة خارقة.