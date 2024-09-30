5 أيام مع فنون الأنمي في أبوظبي

يُطلق مهرجان أنمينيا دورته الأولى في 23 أكتوبر المقبل، والتي ستستمر خمسة أيام بمنارة السعديات في جزيرة السعديات بأبوظبي، محتفياً بثقافة الأنمي وفنون المانجا.

ويهدف المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالتعاون مع شركة براغ، المجموعة الإماراتية المتخصصة بالتجارب الإبداعية، إلى تلبية تطلعات جمهور الأنمي في المنطقة والعالم. ويحتضن مجموعة من أشهر الأسماء في فنون الأنمي والألعاب، إلى جانب سلسلة من عروض موسيقى البوب اليابانية والتجارب. ويرسي الحدث معايير جديدة في مهرجانات الأنمي من خلال استضافة مسابقة أزياء تنكرية (كوسبلاي) عالمية، إذ يرتدي المشتركون أزياء شخصياتهم المفضلة من الأنمي أو ألعاب الفيديو أو القصص المصورة للمشاركة في مسابقات تصل جوائزها إلى 400 ألف درهم.

وسيوفر المهرجان لزواره فرصة لقاء مخرجين وفنانين، وسيحتضن مركزاً مخصصاً للألعاب وورش العمل.