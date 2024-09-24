حلوى مفيدة لكبار السن

أوضحت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية أن كبار السن يمكنهم تناول المشمش المجفف والشوكولاتة الداكنة والحلاوة الطحينية والتفاح المشوي لأنها تؤثر إيجابيا على القلب.

ووفقا لها، يحتوي المشمش المجفف على البوتاسيوم الضروري لعمل القلب وتخفيض مستوى ضغط الدم . أما الحلوى الطحينية والمكسرات فتحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة التي لها خصائص مضادة للالتهابات. كما أن المكسرات تحتوي على الحمض الأميني أرغينين الذي يمنع تشنج الأوعية الدوية.

وتقول: "تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة البولوفينول، المضاد القوي للأكسدة، وتؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم الذي يهدئ ويمنع ارتفاع مستوى ضغط الدم بسبب الإجهاد العرضي".

وتوصي الخبيرة كبار السن بتناول التفاح المشوي مع القرفة لأنها تحتوي على البوتاسيوم ومادة الكيريسيتين الضرورية لتعزيز الأوعية الدموية الشعرية والقلب. وبالإضافة إلى ذلك تساعد القرفة على تخفيض مقاومة الأنسولين.