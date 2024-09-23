وفاة مغنٍ تركي خلال حفل على المسرح

توفي المغني التركي ميتين أرولات، 52 عاماً بعد أزمة قلبية خلال إحيائه حفلاً غنائياً في فندق بإسطنبول.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أرولات اشتكى خلال الحفل الغنائي من خدر في يده اليسرى، لكنه قرر مواصلة الغناء، قبل أن يسقط على الأرض.

ونقلته سيارة إلى المستشفى، لكنه توفي ليخلف صدمة في تركيا الذي كان أرولات أحد أبرز نجومها في بداية شبابه.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل في أحد مساجد إسطنبول، قبل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في إزمير، ودفنه هناك، اليوم الإثنين.

والمغني الراحل من مواليد 1972، درس إدارة الأعمال، ثم أصدر أول ألبوم غنائي في 1995، وحققت أغانيه وألبوماته اللاحقة رواجاً كبيراً.

وعمل الراحل أيضاً، مخرجاً للعديد من الإعلانات التجارية التي كانت جزءاً من تخصصه الجامعي.