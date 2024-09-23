وداعاً للموسيقى البشرية.. سينمائي هندي يستعين بأنغام الذكاء الاصطناعي

قال المخرج والمؤلف والمنتج السينمائي الهندي رام جوبال فارما، إنه لن يستعين بأي موسيقى بشرية في أعماله المقبلة، إذ سيعتمد كلياً على موسيقى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي خطوة تؤكد تنامي حضور الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، بحسب موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات الذكاء الاصطناعي.

وأسس السينمائي الهندي الذي قدّم أفلاماً شهيرة شركة جديدة ستعمل في مجال الإنتاج الموسيقي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل «صنو» و«أوديو».

وأضاف فارما أنه سيستخدم موسيقى الذكاء الاصطناعي في كل مشروعاته المستقبلية بما فيها الأفلام، مشيراً إلى أنه تم إنتاج الموسيقى التصويرية بالكامل لفيلمه الجديد «ساري» باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحثّ فارما الفنانين على تبني الذكاء الاصطناعي بدلاً من مقاومته. وتابع: «في ما بعد ستأتي الموسيقى من أفكارك، وستحتاج إلى أن تكون لديك فكرة واضحة تماماً لما تريد إنتاجه من التطبيق، الأمر كله تذوق».

وتأتي هذه الخطوة من جانب المخرج الهندي في الوقت الذي يتسلل فيه الذكاء الاصطناعي إلى الصناعات الإبداعية، مثيراً مزيجاً من الحماسة بسبب ما يوفره من إمكانات جديدة والخوف من فقدان العديد من الوظائف.

ويحذّر العديد من كبار المخرجين ومنهم كريستوفر نولان، الحاصل على جائزة الأوسكار، من المبالغة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه لا يمكن أن يحلّ محل الحدس البشري في الإبداع الفني.