كويتي يقتل زوجته ويترك جثتها في صحراء السعودية

رفضت محكمة كويتية للمرة الثانية في أقل من شهر، إخلاء سبيل رجل كويتي متهم بقتل زوجته، والتخلص من جثتها في صحراء المملكة العربية السعودية، أثناء عودتهما إلى الكويت من البحرين برّاً.

وعلى الرغم من التهم الخطيرة، واصل المتهم إنكار هذه المزاعم؛ مشيراً إلى أنه ترك زوجته في بر أبو حدرية دون أن يؤذيها.

وحسب وسائل إعلام كويتية كان الزوج قد غادر نحو البحرين صحبة زوجته وابنه، لكنه بعد فترة عاد بدون المجني عليها، ليتم لاحقاً اكتشاف جثتها في صحراء حدرية داخل السعودية.

من جهتها، قالت عائلة المتهم إنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، ويخضع للعلاج في مستشفى للأمراض النفسية، كما أشاروا إلى أنه يعاني من الإدمان؛ مما زاد من تعقيد القضية.

وسبق أن أصدر الأمن العام السعودي بياناً في 9 يوليو الماضي، عبر منصة "إكس"، نقلاً عن تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، قال فيه: "إشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها؛ فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".