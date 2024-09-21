«داون تاون ديزاين» يجمع الأسماء الراسخة والناشئة في أسبوع دبي للتصميم

كشف معرض «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن موعد انعقاده هذا العام، والذي سيكون من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل مقابل الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم.

ويعد «داون تاون ديزاين» الملتقى السنوي الأبرز للمجتمع الإبداعي والحدث الرئيس خلال أسبوع دبي للتصميم، كما يعد المعرض المحور الأساسي للتصميم في المنطقة، حيث يجمع بين الأسماء الراسخة والناشئة من المشهد العالمي للتصميم. ويعرض أحدث المجموعات والحلول المبتكرة من علامات تجارية ومصنّعين من جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المواهب الصاعدة في المنطقة.

وتتزامن النسخة الافتتاحية من معرض «إيديشنز» هذا العام، الذي يُعد أول معرض للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود في المنطقة، مع معرض «داون تاون ديزاين». وسيضم المعرض أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية، حيث سيعرض مجموعة متنوعة من التصميمات المعاصرة، والتصوير الفوتوغرافي، والمطبوعات، والسيراميك، والأعمال الفنية الورقية، وسيفتح الحدث آفاقاً واسعة لعشاق الفن ومحبي اقتناء الأعمال الفنية الفريدة.

وستُدعم صالات المعرض وأعماله الفنية التركيبية ببرنامج حيوي من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة وفعاليات تُعزز شبكات العلاقات، كما سيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحادثات والخطابات الرئيسة، والدورات التدريبية في «ذا فوروم».

وقالت ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض «داون تاون ديزاين»: «نحن متحمسون للكشف عن برنامجنا لنسخة عام 2024 من معرض (داون تاون ديزاين)، إذ يقدم المعرض عرضاً عالمياً لرؤى حديثة في التصميم، ما يضفي الحياة على المشهد الإبداعي، من خلال مجموعة متميزة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية الراقية، كما يتضمن البرنامج مجموعة متطورة وجذابة من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة، إلى جانب المحادثات والمناقشات الجماعية المثيرة. لقد تم تحسين تطور مشهد الفن والتصميم في دبي من خلال دعم معرض (داون تاون ديزاين)، ويظل المعرض في قلب المشهد الفني للتصميم في الشرق الأوسط. وبما أن العلاقات هي جوهر كل ما نقوم به، يحقق المعرض باستمرار بيئة حيوية، حيث يلتقي التصميم بالفرص، ما يمهّد الدرب لبناء حوارات أساسية، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والتصميم».

علامات تجارية

وسيستقبل معرض «داون تاون ديزاين 2024» علامات تجارية عالمية بارزة، بما في ذلك «أودو كوبنهاغن» التي ستعرضها «ذا باوري كومباني»، إلى جانب «فيرم ليفينغ». وستحتفل شركة «هابرداشيري» بأول ظهور إقليمي لها، من خلال العمل الفني التركيبي «ساند آند سي» المخصص. وستعود «كارتيل» لتسليط الضوء على أحدث مجموعاتها من التصاميم الصناعية المعاصرة، بينما ستعرض «بولترونا فراو» تصاميمها الخالدة، كما ستسلط «بي آند بي إيتاليا» الضوء على قطع مفروشات أيقونية للمساحات الداخلية والخارجية، تقدمها الشريكة المحلية «بيتوتي هوم».

ومن أبرز معالم المعرض هذا العام، «ذا كونران شوب» الذي سيُطلق في دولة الإمارات في المعرض عبر الإنترنت، وستقدمه في الشرق الأوسط مجموعة «داو للحلول المعمارية». وسيعرض المصمم جاكوبو فوغيني من إيطاليا أعمالاً وحلولاً داخلية كبيرة الحجم ومصنوعة يدوياً من البولي كربونات، وستطلق «هاندز كاربتس» أول مجموعة لها على الإطلاق، بالتعاون مع المصممة الصناعية الأوروبية، نيكا زوبانك.

تجربة غامرة

كما تعود «بريسيوزا» هذا العام، لتعرض مفهوم «البكسل» الخاص بها في تجربة غامرة، وستشارك «أتيليه فييركانت»، الشركة العائلية القادمة من بلجيكا، لأول مرة في المعرض، بينما ستقدم «لاسفيت» عرضاً من تصميم يابو بوشيلبيرغ، وستقدم «كوزنتينو» مفهوماً إبداعياً عبر «بابنيمنيم ديزاين استوديو» الكويتي، باستخدام البلاط لإنشاء جدران متجانسة توفر تجربة غامرة وخالية من المفاصل، وتعود «إيسولا ديزاين» مع مجموعة مختارة من المصممين والاستوديوهات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، تحت عنوان «هذا المستقبل غير متاح حالياً»، ما يدعو إلى التأمل في دور التصميم في تشكيل مستقبلنا الجماعي.

كما يعود «كازا ميلانو» هذا العام بمساحة غامرة تضم «الجدران الناطقة»، المسابقة المتميزة التي تتحدى ثماني شركات تصميم رائدة في الإمارات، لإنشاء مفاهيم مبتكرة تستجيب لموضوع كلمة عشوائية. ومن بين أبرز الأحداث المحلية، تقدم «أوبجي هوم» تصاميم داخلية فاخرة ومعاصرة، متضمنة علامات تجارية مرموقة مثل «فليكس فورم»، و«بوليفورم»، و«أنطونيو لوبي»، بينما تعرض «كاسبايو» مجموعة متعددة من العلامات التجارية، تضم قطع تصميم رائعة من «ميريدياني»، و«جالوتي آند راديس»، وأكثر من ذلك.

وتشمل أبرز الأحداث عودة الجناح الوطني لوكالة التجارة الإيطالية إلى معرض «داون تاون ديزاين»، بحضور أكثر من 40 علامة تجارية، ما يعزز إرث إيطاليا في الإبداع والحرفية. كما تسلط مبادرة «صمم في السعودية»، التابعة للجنة التصميم والهندسة المعمارية بوزارة الثقافة السعودية، الضوء على المواهب الإبداعية في المملكة من خلال مشاركة تسعة استوديوهات تصميم. وإضافة إلى ذلك، تقدم «انتيريرز فروم سبين» عرضاً ديناميكياً لـ10 علامات تجارية بتنظيم وتصميم استوديو «بي 8 آركتكتشر آند ديزاين» من دبي. ويعود «داتش كوليكتيف»، بقيادة مارغريت فولينبيرغ، للعام الثاني على التوالي بمشاركة سبعة مصممين هولنديين متميزين، بعد انطلاق علامتهم خلال دورة عام 2023 من المعرض.

«تنوين للتصميم»

ويعود برنامج «تنوين للتصميم» السنوي الذي يُعد رحلة تحويلية تصقل المهارات وتروّج للتصميم المستدام في دولة الإمارات، بتنسيق من «تشكيل»، إحدى أبرز حاضنات الثقافة في الإمارات، بأكبر مجموعة له حتى الآن، ويكشف عن أعمال المصممين الناشئين المختارين لعام 2024. كما ستنضم «بيت كوليكتيف» إلى المعرض، وهي معروفة بتعاونها مع النحاتين والمصممين للحفاظ على الحرف اليدوية في المنطقة، بتكليف من المصممين العالميين الذين سيصنعون أعمالاً فنية، بالشراكة مع الحرفيين في لبنان.

وتشمل أبرز الأحداث الإقليمية هذا العام «موزاييك فاكتوري»، الشركة المتجذرة في تراث صناعة البلاط الغني في المغرب، و«استوديوهات إيب آند فلو» التي تقدم تصميمات لطاولات مصنوعة في مصر، كما ستطلق المصممة الإماراتية ماريانا بيكولو، مجموعة من أعمالها، بالتعاون مع علامات تجارية مرموقة في مجال الأقمشة والتشطيبات مثل «روبيلي»، و«صامويل آند صنز»، و«زيمر آند رود»، وغيرها. وإضافة إلى ذلك، سيقدم المصمم العالمي الشهير روس لوفغروف، الذي يتخذ من دبي مقراً له، تعاوناً إبداعياً مع مؤسسة «جيه إن إف» البرتغالية، يضم مقابض وإكسسوارات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

مزهرية ضخمة

وتشهد فعاليات برنامج معرض 2024 أبرز الأعمال الفنية والتركيبية المميزة، من بينها مزهرية ضخمة مصنوعة يدوياً من مواد معاد تدويرها يومياً، مثل أغطية الشاحنات والبطانيات الصوفية القديمة وألواح البناء، من تصميم الفنانة الهولندية ليندا نيوستاد. كما سيحتوي المعرض على جناح خارجي متميز من تصميم استوديو «بون» للتصميم المعماري والداخلي ومقره دبي، مصنوع بالكامل من كتل ترابية مسبقة الصنع، بالتعاون مع شركة فيتديترا الإسبانية المتخصصة في الهندسة المعمارية المصنوعة من الطين المدكوك. وفي نسخته الخامسة هذا العام، سيسلط معرض «مصممين من الإمارات» الضوء على 30 مصمماً مبدعاً، ممن يركزون على تقديم أعمال تبرز شغفهم وتكون بمثابة ملاذات هادئة في عالم اليوم سريع التغير. وسيرشد الفنان عمر القرق، ضيف المعرض لعام 2024، المشاركين لاكتشاف أبعاد جديدة في المواد والأشكال، تحت شعار «إلهام الناس للهدوء والاستمتاع بلحظاتهم».

وتتضمن الفعاليات البارزة الأخرى في المعرض صالة «صن كلوب لاونج» الجديدة من فيوف كليكوت، التي أبدع تصميمها الفنان مارسيل بولين، لتجسد روح «لا دولتشي فيتا» بأسلوب راقٍ ومبتكر.

• معرض مصممين من الإمارات يعرض إبداعات 30 مصمماً في استكشاف مفهوم الراحة والعملية.

• المعرض يضم علامات تجارية عالمية ومواهب إقليمية، مثل «أودو كوبنهاغن»، و«بي آند بي إيتاليا»، و«كارتيل»، و«بولترونا فراو»، وبرنامج تصميم «تنوين من تشكيل».

• معرض «إيديشنز» أول معرض في المنطقة للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود، بمشاركة أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية.