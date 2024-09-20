فرنسا تختار «إميليا بيريز» لتمثيلها في جوائز الأوسكار

اختارت فرنسا الفيلم الكوميدي الموسيقي «إميليا بيريز» للمخرج جاك أوديار، ليمثلها في المنافسة على جائزة أوسكار «أفضل فيلم أجنبي» في حفلة توزيع المكافآت السينمائية في مارس 2025، على ما أعلن المركز الوطني للسينما أمس.

ويتناول الفيلم الذي صُوّر باللغة الإسبانية، ويمزج بين الإثارة القاتمة والرقصات على وقع موسيقى الريغيتون، قصة حياة تاجر مخدرات مكسيكي.

وقد فاز العمل بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان «كان السينمائي» بدورته الأخيرة، وحصل أيضاً على جائزة أفضل طاقم تمثيلي لزوي سالدانيا وسيلينا غوميز وكارلا صوفيا غاسكون.

ويُفترض أن ترسل فرنسا طلب ترشيح الفيلم إلى أكاديمية فنون السينما وعلومها التي ستعلن في 17 يناير 2025، لائحة الأفلام المرشحة في هذه الفئة.