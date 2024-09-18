ملياردير يكشف السمة الأهم للنجاح

كشف الملياردير الأميركي ذو الأصول الهندية، جاي شودري، عن السمة الأهم للنجاح من وجهة نظره، وهي الشغف.

وحسب شبكة «سي إن بي سي»، فقد قال شودري، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني «Zscaler»: «عندما يتعلق الأمر بالصفات المطلوبة للنجاح، فإنني أرى أن الشغف لتحقيق شيء ذي معنى هو الأهم في هذا الشأن».

وأضاف: «الشغف يحوّل عملك إلى هواية، ويجعل أداء العمل أسهل بكثير؛ لأنك في هذه الحالة تستمتع به».

وتابع: «إنه يحفزك على العمل بجدية أكبر، والحصول على نتائج أفضل، وهذه النتائج تدفعك إلى أبعد من ذلك، إنه (تأثير الدومينو) للنجاح الذي يبدأ من تلك السمة المهمة جداً».

ولفت شودري إلى أن «الخبرة التي يمتلكها الشخص لا تهم، ولا تُحدِث فرقاً في نجاحه إذا لم يمتلك الشغف».

وأوضح قائلاً: «حتى وإن كنت تمتلك خبرة كبيرة، من دون شغف لن يكون لديك هذا الدافع الداخلي للاستمرار في العمل لحل المشكلات والمُضي قُدماً، لن تكون متحمّساً للقيام بالعمل، وعندما تجلس لإنتاج شيء فقد ينتهي بك الأمر إلى أن يكون العمل أقل متعةً».

وأشار الملياردير إلى أنه عندما يبحث عن موظفين فإنه ينتبه إلى مقدار البحث عن الشركة، وطبيعة العمل الذي أجراه مرشَّحوه، وأنواع الأسئلة التي يطرحونها؛ لقياس شغفهم، فإذا بدا أنهم متحمّسون للغاية، فهناك إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تحقيق إنجازات في الوظيفة، حسب اعتقاده.

وشارك شودري، البالغ من العمر 66 عاماً، في تأسيس شركته الأولى «SecureIT» مع زوجته في عام 1996. وقد بِيعت هذه الشركة مقابل 70 مليون دولار، في صفقة أُجريت في عام 1998، ثم أسَّس 3 شركات أخرى، هي «AirDefense» و«CipherTrust» و«CoreHarbor»، التي تم الاستحواذ عليها جميعاً في النهاية.