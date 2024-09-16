تركيا: حادث سير مروع ينهي شهر العسل ويُرمّل العروس

لقي شاب تركي مصرعه، وأصيبت عروسه في حادث سير مروع وقع أثناء عودتهما من أسبوع العسل، الذي جمعهما معًا للمرة الأولى والأخيرة في رحلة زواجهما القصيرة.

وكان إبراهيم أداي (21 عامًا) يقود سيارته وبجانبه زوجته إيزغي في ولاية دنيزلي غرب البلاد، عندما انحرفت سيارته نحو المسار الآخر للطريق، لتسقط في وادٍ عميق على جانب الطريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن فرق الإنقاذ التي وصلت إلى المكان، عثرت على الزوج الشاب متوفى، بينما نقلت عروسه إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لم تتضح بعد خطورتها.

وأضافت أن الزوجين كانا في طريق العودة من إحدى محطات شهر العسل، متجهين إلى وجهة جديدة، عندما انقلبت السيارة.