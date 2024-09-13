استدرجته للزواج وحصلت على ثروته و"ألقته في أرخص قبر ممكن"

جُرّدت أرملة متهمة بإلقاء زوجها المليونير في قبر رخيص بعدما ورثت ثروته، من حق إدارة ممتلكاته.

وفي التفاصيل، توفي البريطاني روبرت هارينغتون عن عمر يناهز 94 عامًا في أيار 2020، بعد مرور أقل من سنة على زواجه من المحامية السابقة جويشيانغ تشين، 54 عامًا، والتي انتقلت إلى منزله في كينغز لين.

وورثت تشين ثروة زوجها بموجب وصيته الأخيرة التي كتبها قبل شهرين فقط من وفاته، ما أثار معركة قضائية مع ابنته جيل لانجلي.

وزعمت لانجلي أن أرملة والدها استدرجته للزواج و"ألقته في أرخص قبر ممكن" بمجرد حصولها على أمواله.

وأعلن القاضي في المحكمة في لندن بطلان وصية الزوج قائلاً إن "تشين حصلت على الوصية عن طريق تأثير غير مبرر، كما أن زوجها يفتقر إلى القدرة على كتابتها".

ورفضت تشين حكم القاضي معلنةً رغبتها باستئناف الحكم وقالت: "زوجي يريدني أن أحصل على ممتلكاته".

والتقى الزوجان للمرة الأولى في يناير 2019 ثم انتقلا للعيش معاً في فبراير من العام نفسه وتقدم هارينغتون بطلب الزواج من تشين في الشهر التالي.

وتلقت لانجلي، ابنة المليونير الراحل، رسالة من تشين في مارس 2020 جاء فيها: "هذه الرسالة هي فقط لإعلامك بأن والدك تزوج مرة أخرى العام الفائت".