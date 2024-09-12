اليابان: زوج مهووس بزوجته يقوده حبه الى تحقيقات الشرطة

قاد حب زوج ياباني لزوجته الرجل إلى تحقيقات الشرطة، بعدما بالغ في شوقه إليها كما يبدو.

ففي الفترة من 10 يوليو إلى 3 أغسطس، وجدت الزوجة البالغة من العمر 31 عاماً نفسها في مواجهة سيل لا يتوقف من المكالمات الهاتفية الصامتة. وبحسب موقع سورا نيوز، كانت الزوجة تتلقى نحو 100 مكالمة يوميا، ولكن كلما ردت على المكالمة، كان في استقبالها صمت تام على الطرف الآخر.

ولسوء الحظ، لم تتمكن المرأة من معرفة من يقف وراء التحرش لأن المتصل لم يتحدث معها بكلمة واحدة. كما أنها لم تتمكن من حظر رقم المتصل لأنه كان مجهولا، فعانت لأسابيع من المكالمات المتواصلة حتى بدأت تلاحظ نمطا معينا لتلك الاتصالات.

إذ أدركت أن المكالمات الهاتفية كانت تتم فقط أثناء النهار ولم يتم إجراؤها مطلقًا في الليل عندما كانت هي وزوجها نائمين. وعلى غير العادة، لم تكن المكالمات تأتي أيضًا كلما استخدمت هاتف زوجها لتلعب ألعاب الهاتف المحمول. وشيئًا فشيئًا، توصلت المرأة إلى إدراك صادم: المكالمات لم تصل أبدًا عندما لم يتمكن زوجها من الوصول إلى هاتفه.

ودفعت هذه الملاحظة المزعجة المرأة إلى طلب تدخل الشرطة، وفي 4 سبتمبر، ألقت شرطة محافظة هيوغو القبض على زوج المرأة البالغ من العمر 38 عامًا بتهمة المطاردة. وبالتحقيق معه، اعترف الزوج بسيل المكالمات الصامتة في الفترة من 10 يوليو إلى 4 أغسطس. وأوضح أنه قام بتهيئة هاتفه بحيث يخفي رقمه كلما اتصل بها.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن الزوجين يعيشان معًا بسعادة، وبحسب ما ورد كانت هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها الشرطة زوجًا يطارد زوجته عبر الهاتف أثناء عيشهما معًا. وعندما سئل الرجل عن دوافعه، قال إن أفعاله كانت مدفوعة بإحساس غامر بالحب. وقال، بحسب ما أوردته سورا نيوز: "أنا أحب زوجتي، وأجريت مكالمات هاتفية معها دون أن أقول أي شيء".

كما أشارت الشرطة إلى أن الزوجين لا يعانيان من أي مشاكل زوجية.