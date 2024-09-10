«استراحة معرفة» تحظى بتفاعل لافت

نظَّمت «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، خلال أغسطس الماضي، مجموعة من الجلسات الحوارية والفعاليات داخل دولة الإمارات وخارجها، ناقش خلالها المتحدثون عدداً من المؤلفات التي غطَّت جوانب متنوعة، ولاقت تفاعلاً لافتاً من قبل الحضور.

وقال المدير التنفيذي لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، جمال بن حويرب: «تسعى المؤسسة من خلال هذه الجلسات إلى إشراك جميع فئات المجتمع في عملية إنتاج المعرفة ونشرها، وتشجيعهم على جعل الكتاب رفيقهم الدائم. وتهدف المؤسسة عبر هذه الفعاليات التي تستضيفها (استراحة معرفة) على المستوى المحلي والعربي إلى توسيع الآفاق المعرفية لدى القرّاء العرب، وترسيخ عادة القراءة لديهم».

وأضاف «في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في هذه الحوارات الغنية، ستواصل المؤسسة استضافة خيرة الكُتَّاب والشخصيات الأدبية والعلمية، لمناقشة أبرز المؤلفات التي تلبي اهتمامات القراءة».

وعقدت في إطار «استراحة معرفة»، جلسة نقاشية في أبوظبي، لمناقشة كتاب «قوة العادات» للمؤلف تشارلز دويج، وأدارتها ميرفت سامي الجمال، إضافة إلى جلسة أخرى استضافتها مكتبة كلمات – بوكس بارك في دبي، لمناقشة رواية «جمال وجهك» للمؤلفة سحر مصطفى، وأدارتها هبة صلاح.

وفي رأس الخيمة، نظَّمت «استراحة معرفة»، بالتعاون مع مركز الشباب - رأس الخيمة جلسة بعنوان «ميكرفون مفتوح مع صفية الشحي» لمناقشة كتاب «مت فارغاً»، وأدارتها منسقة «استراحة المعرفة» الدكتورة عبير الراسبي، فيما كانت «منصة كافيه» في حارة السدرة التراثية في منطقة اللؤلؤية بخورفكان ساحة لاستضافة جلسة نقاشية حول كتاب «الشيف» لمؤلفه جاسبريت سنغ، التي صاحبتها فعاليات متنوعة من التراث الهندي.

وشهدت مكتبة زايد المركزية في مدينة العين تنظيم جلستَين ثريتَين، الأولى لمناقشة كتاب «فن الحرب» لسون تزو، والثانية لكتاب «مذكرات أميرة عربية» لإميلي رويته. وكانت الجلستان تحت إدارة وإشراف وفا النعيمي. وفي الأردن، استضافت مكتبة عبدالحميد شومان في جبل عمّان جلسة حوارية ناقش فيها المشاركون رواية «ليلة سقوط بغداد» لمؤلفها الدكتور أحمد خيري العمري.

يشار إلى أن «استراحة معرفة» مبادرة لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، تستهدف مختلف أطياف فئات المجتمع، لتشجعيهم على ترسيخ عادة القراءة ومناقشة الكتب. وتستضيف «استراحة المعرفة» باقة من المؤلفين والكُتَّاب لإتاحة مساحة حوارية تفاعلية بين القارئ والكاتب.

• جمال بن حويرب: المبادرة تهدف إلى توسيع الآفاق المعرفية لدى القرّاء العرب وترسيخ عادة القراءة لديهم.