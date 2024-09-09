العفو عن قاتلة كويتية قبل لحظات من تنفيذ حكم إعدامها

أعلنت عائلة كويتية العفو عن قاتلة ابنتها قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام فيها، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان من المقرر تنفيذ الإعدام بحق 7 محكومين داخل السجن، لكن العفو شمل امرأة كويتية، بينما نُفِّذ الحكم على 6 آخرين، بينهم 3 كويتيين، إيرانيين، وباكستاني.

وقُتلت الضحية سعاد بشكل مأساوي عام 2016، عند زيارة مها لصديقتها سعاد في منزلها، قبل أن تنتهي الزيارة بطعن الضيفة لمضيفتها بسكين عدة طعنات بعد مشادة كلامية بينهما، في حادثة هزت المجتمع الكويتي.

وكانت مها سيدة منفصلة وتعيش برفقة أطفالها، عندما ارتبطت برجل اكتشفت أنه متعاطٍ للمواد المخدرة فيما بعد، وكانت صديقتها سعاد على اطلاع بحالته لمعرفتها بالزوجين.

وتورطت مها في قتل صديقتها بعد مشادة كلامية ترتبط باتهامات وجهتها لسعاد بكونها سبباً في المشاكل الزوجية التي تعيشها.

وكانت سعاد أيضاً أمّ ولديها أبناء شهد بعضهم جريمة مقتل والدتهم، وفشلت عدة "وساطات" سابقة لأجل العفو عن مها طوال 9 سنوات قضتها في السجن، قبل مفاجأة يوم الخميس التي انتهت بالعفو وقبول الديّة.