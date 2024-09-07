الهند: موت موظف حكومي رفض منقذ السباحة إنقاذه قبل قبض أجرته

غرق موظف حكومي في الهند بعد أن رفض غواص إنقاذه بسبب تأخر تحويل أجره لعملية الإنقاذ. وقالت وسائل إعلام محلية أن أديتيافاردهان سينغ، نائب مدير إدارة الصحة بالولاية، غرق في نهر الجانج أثناء زيارته لجات ناناماو في بيلهور، كانبور، يوم السبت. وطلب ​​أصدقاء سينغ، الذين رافقوه، المساعدة من غواص كان موجودًا عند ضفة النهر إنقاذه. ومع ذلك، طالب الغواص بـ 10000 روبية (حوالي 119 دولارًا) أولا، وقال إنه لن يقفز في النهر إلا بعد دفع المال، حسبما ذكرت صحيفة ديكان هيرالد.

ونظرًا لعدم وجود نقود لدى الأصدقاء، قاموا بإجراء تحويلات مالية عبر الإنترنت، والتي انتظر الغواص، الذي تم تحديده باسم شايلش كاشياب، وصولها إليه قبل القيام بعمله. لكن الأوان كان قد فات بالنسبة لسينغ، الذي اختفى في الماء وغرق بشكل مأساوي. وذكرت التقارير أن كاشياب بدأ البحث عن سينغ بعد استلامه الأموال.

ولم ينجح الغواص في العثور على المسؤول. وقال أصدقاء سينغ إنه لو قفز كاشياب في النهر على الفور، لكان من الممكن إنقاذ الضحية، حسبما ذكرت صحيفة ديكان هيرالد.

وذكرت مصادر الشرطة أن سينغ، الذي كان يعمل في كانبور، وصل إلى مضيق ناناماو على ضفة نهر الجانج يوم السبت. وبينما كان المسؤول يستحم في النهر، انزلق قبل أن تجرفه التيارات القوية. وثمة رواية أخرى بأن سينغ كان يلتقط صورة سيلفي عندما انزلق عن طريق الخطأ، وفقًا لصحيفة ديكان هيرالد. وورد أن كبار المسؤولين في المنطقة هرعوا إلى المكان الذي وقع فيه الحادث.

وتم بعد ذلك الاستعانة بالغواصين والقوارب الآلية لتتبع جثة سينغ، لكن لم يتم العثور عليها.