بسبب "شاحن هاتف".. تفاصيل أغرب قضية خلع في مصر



قضت محكمة أسرة مدينة نصر لسيدة مصرية بالخلع من زوجها، في جلسة عُقدت الأول من أمس، بعد اعتدائه بالضرب عليها لسبب غريب.

وفي التفاصيل التي روتها المحامية نهى الجندي لـ "24"، فإن موكلتها تزوجت طبيباً بيطرياً منذ 4 سنوات بعد قصة حب طويلة، أثمرت عن طفلة في عمر الثالثة.

وسرعان ما بدأت الخلافات تنشب بينهما من حين لآخر، حتى واجهت موقفاً عصيباً لا يُحتمل، إذ كسرت عن طريق الخطأ الشاحن الأصلي للهاتف المحمول لزوجها.

وأضافت أنه بسبب هذا الموقف حدثت مشادة حادة بينهما، تطورت إلى الاعتداء بالضرب من الزوج، لدرجة أن رأسها أصيب ونزفت بغزارة.

وتوجهت الزوجة للمستشفى، ومنها إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة إليه مجدداً. ومع تعنت الزوج، رفعت قضية خلع، وقضت المحكمة لصالحها في النهاية.