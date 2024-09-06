مستخدمو "اكس" يمكنهم الآن تعديل الرسائل المباشرة عقب إرسالها

كشف المهندس الرئيسي في منصة "اكس" مايك أندرسون أن المستخدمين على المنصة سيتمكنون قريبا من تعديل الرسائل المباشرة بعد إرسالها.

وغرد أندرسون مؤخرا، بصورة شاشة لمحادثة نصية مع فقاعة كلامية تقول "تم إطلاق تعديل الرسائل المباشرة للتو على iOS!"، بينما تظل مواصفات الميزة سرية، نعلم أن المستخدمين سيكونون قادرين على تعديل الرسائل دون حدود زمنية.

ومع ذلك، لن يُسمح للمستخدمين بأكثر من خمسة تعديلات لكل رسالة، ولا يتم تضمين الصور والرسائل المشفرة وستكون الميزة متاحة فقط على نظام التشغيل iOS، لذا يجب على مستخدمي اندرويد الانتظار لمدة غير محددة للحصول عليها.

وقد يساعد التغيير الأخير ايلون ماسك في الفوز بتأييد المستخدمين في مواجهة المشاكل القانونية المستمرة ضده، حيث انخفضت قيمة شبكة التواصل الاجتماعي منذ أن أصبحت تحت سيطرته في عام 2022، وبناء على تقدير شركة Fidelity تقدر حصة ماسك وشركائه بنحو 72٪ والذي يعد أقل مما كانت عليه وقت الاستحواذ، كما انخفض ايضا التقييم من حوالي 316 مليون دولار إلى 88 مليون دولار.