وضعوا صرصور على طاولة مطعم.. للتهرب من الفاتورة



ألقت الشرطة المكسيكية القبض على عائلة بتهمة الإحتيال على أحد المطاعم بعد تصوير أفرادها وهم يضعون الصراصير على أطباقهم من المطعم المذكور في محاولة لتجنب دفع الفاتورة.

ولجأ مطعم بويرتو شالي في غوادالاخارا بالمكسيك أخيراً، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مشاهد الفيديو الخاص بالعائلة المحتالة، التي هدد أفرادها بإحداث مشاكل بسبب صرصور يزعمون أنهم وجدوه في الأطباق التي طلبوها، ما لم يوافق المطعم على عدم تحصيل رسوم منهم مقابل وجبتهم.

وأصيبت إدارة المطعم بالارتباك، خاصة أنها تتبع سياسة صارمة للغاية فيما يتعلق بالنظافة، ولكنها استجابت لمطالب الزبائن لتجنب فضيحة غير ضرورية.

وبمجرد مغادرة الأسرة، قاموا بفحص لقطات كاميرات المراقبة ووجدوا دليلا على أن الأمر برمته كان متعمدا.

وتظهر في الفيديو العائلة المكونة من 4 أفراد وهي تستمتع بطعامها، وفي لحظة ما، يمكن رؤية امرأة شقراء على رأس الطاولة وهي تخرج قارورة صغيرة من حقيبتها وتفرغ محتوياتها على الأطباق.

ويبدو أن الصرصور لم يرغب بالنزول من القارورة، فأخذت المرأة شوكة وأخرجته، ثم قامت باستدعاء النادل والتظاهر بالغضب والاشمئزاز.

وذكرت تقارير أن العائلة استخدمت نفس التكتيكات للاحتيال على مطاعم أخرى. وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، اتهم عدد من مستخدمي منصة "إكس" الأسرة المكسيكية بالاحتيال على العديد من المطاعم في غوادالاخارا باستخدام نفس التكتيكات.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت مقاطع وصور للمشتبه بهم، بما في ذلك سيدة المنزل الشقراء التي أطلق عليها نشطاء لقب "سيدة الصرصور".