أغرب عملية سرقة في لبنان .. سيدة تغافل صاحب محل مجوهرات وتبتلع خاتماَ

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وموجود على منصة "يوتيوب" قيام سيدة في لبنان بسرقة خاتم من محل مجوهرات بطريقة غريبة.

ويبدو أن السيدة كانت بصدد اختيار خاتم، حين جلب لها صاحب المحل لوحة عرض تتضمن مجموعة منها، لتقوم بتجربة أكثر من واحد.

و حسب "روسيا اليوم" رصدت كاميرا المراقبة المعلقة في المتجر السيدة وهي تغافل البائع وتضع خاتما في فمها بسرعة، ثم ترتب لوحة العرض حتى لا تثير الشكوك، وتسرق خاتما ثانيا، في يدها بطريقة احترافية.