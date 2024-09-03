مبدع «عربي المستقبل» يروي قصة شقيقه

أعلن الفنان الفرنسي - السوري رياض سطوف، أول من أمس، أنه سيطلق سلسلة شرائط مصورة متفرعة من سلسلته الشهيرة «عربي المستقبل»، يروي فيها قصة شقيقه.

وأشار سطوف عبر حسابه على «إنستغرام» إلى أن السلسلة الجديدة ستحمل عنوان «أنا فادي الأخ المسروق». وكتب الرسام الفرنسي السوري على حسابه: «هذا الشريط المصوّر الذي أعدّه منذ أكثر من 10 سنوات، والذي كتبته ورسمته استناداً إلى مقابلات مع شقيقي عامي 2011 و2012، يعطي الكلمة أخيراً لفادي».

وتُعدّ سلسلة «عربي المستقبل» من أكثر كتب الشرائط المصوّرة نجاحاً في القرن الـ21، إذ بيعت من مجلّداتها الستة 3.5 ملايين نسخة في مختلف أنحاء العالم وتُرجمت إلى 23 لغة.

وفيما تولّت دار «ألاري» إصدار كل مجلّدات «عربي المستقبل»، ستصدر السلسلة الجديدة عن دار «كتب المستقبل» التي أسسها سطوف عام 2021.