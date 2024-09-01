إقبال «جنوني» على تذاكر حفلات «أويسيس»

تهافت محبو «أويسيس» صباح أمس، على شراء تذاكر حفلات جولة العودة للفرقة البريطانية الشهيرة في صيف 2025، ما تسبب بأعطال في المواقع المخصصة للمبيعات، وحال دون حصول أعداد كبيرة منهم على بطاقات.

وأصبحت تذاكر الحفلات الموسيقية الـ17 لفرقة البوب البريطانية الأسطورية، التي أعلنت إعادة تشكيلها الثلاثاء بعد 15 عاماً من القطيعة بين الأخوين ليام ونويل غالاغر، متاحة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وبسبب الإقبال الكبير، توقف بعض المواقع مثل «غيغز أند تورز» عن إعطاء الزوار أماكن على قوائم الانتظار الافتراضية للبيع قبل ساعة من إطلاق المبيعات.

وكُتب على الموقع: «ندعوكم إلى التحلي بالصبر، ثمة أشخاص كثر يحاولون حالياً الدخول إلى الموقع للحصول على تذكرة»، قبل أن يتعذر الدخول تماماً في الصباح، على غرار ما حصل على منصات أخرى كثيرة.