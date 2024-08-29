الأسبوع الأخير من «صيف دبي».. المدينة تنبض بآلاف الفعاليات المشوقة

تختتم مفاجآت صيف دبي موسمها الأكبر والأكثر تشويقاً في الأول من سبتمبر المقبل، وسيتضمن الأسبوع الأخير من الحدث الترفيهي الكبير فعاليات وأنشطة في جميع أنحاء المدينة. وبعد 65 يوماً من الاحتفالات المتواصلة في فصل الصيف، سيحصل سكان دبي وزوارها على فرصة أخيرة للاستمتاع بآلاف التجارب والمغامرات الممتعة، بأسعار لا تقبل المنافسة.

مفاجآت استثنائية

وتستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقديم مجموعة استثنائية من المفاجآت الجديدة، وتضم مجموعة من أكثر العروض الترفيهية تميزاً وتنوعاً على الإطلاق. ويقدّم مغني البوب الإيراني رضا صادقي مجموعة من أشهر ألحانه على مسرح زعبيل في 29 أغسطس، فيما يحتفي المغني الهندي شان بروعة موسيقى بوليوود على مسرح كوكاكولا أرينا في 31 أغسطس الجاري. وتقدم الفرقة الموسيقية الفلبينية باروكيا ني إدغار الحائزة جوائز عدة، أمسية لا تُنسى مليئة بموسيقى الروك والبوب والفانك والرابكور في الأول من سبتمبر على مسرح كوكاكولا أرينا.

ويطل الفنان الكوميدي توم ألبان للمرة الأولى على مسرح زعبيل في 31 أغسطس، كما تشارك في هذه الأمسية إيما دوماغاي، نجمة الكوميديا الفلبينية الأكثر شهرة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع فقرة افتتاحية تؤديها نجمة الكوميديا العربية الإيرلندية سحر علي. ويستضيف مسرح زعبيل في الأول من سبتمبر المقبل أول أمسية كوميدية سودانية من نوعها، يشارك فيها عوض شيكسبير وعموري ويونغ دوني ومحمد علي ورزقة.

ويحتفي سيتي سنتر مردف يومي 30 و31 أغسطس الجاري بالكلمة المكتوبة والمسموعة، من خلال فعالية القصص الحية من تقديم مؤسسة الإمارات للآداب وبمشاركة مؤلفة كتب الأطفال الشهيرة كاثي أوربان، وراوية القصص لمياء توفيق.

جري في مراكز التسوق

ويمكن لعشاق اللياقة البدنية والعائلات والأصدقاء بدء يوم الأحد بالمشاركة في سباق الجري الصيفي الداخلي الذي يُقام في «دبي فستيفال سيتي مول» في الأول من سبتمبر. وبإمكان الجميع من هواة الجري وعشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات ومستويات المهارة، تحطيم الأرقام القياسية أو الاستمتاع بالركض صحبة العائلة.

عالم الخيال

وتستعد دور عرض «روكسي سينما» في جميع أنحاء المدينة لاختتام موسم الأفلام الصيفية مع الجدول النهائي للعروض المناسبة للعائلات، في إطار فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي. وبعيداً عن الشاشة الكبيرة، يقدم الفنان الكوميدي المصري صالح النواوي عرضاً كوميدياً ارتجالياً في دار عرض «روكسي إكستريم»، التي تضم أكبر شاشة سينما في الشرق الأوسط في دبي هيلز مول. ويمكن للأطفال في اليوم نفسه، الاستمتاع بصباح مليء بالمرح المتواصل والأغاني مع فنان الترفيه العائلي المفضل في دولة الإمارات ماجيك فل، الذي سيقدم عرضه الفردي في «دبي هيلز مول» في 31 أغسطس.

ترفيه في مراكز التسوق

ويشكل هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة للعائلات للاستمتاع بفعالية خاصة بفيلم «المتحولون» في نخيل مول، ويمكن لعشاق الألعاب الصغار الانضمام إلى مهرجان الألعاب في سيتي سنتر مردف. وسيستمتع زوار دبي فستيفال سيتي مول بمشاهدة عرض الموسيقى والأضواء الشهير (تخيل) بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف. ويستضيف ابن بطوطة مول جلسات «أسترولاب» المبتكرة، وتتواصل المتعة في ميركاتو الذي يقدم تجربة التزحلق المجانية، إضافة إلى مجموعة ممتعة من عروض العلوم التثقيفية، وعروض الروبوتات، وورش العمل المتخصصة في البرمجة والرياضيات، وغيرها الكثير.

فنادق ومناطق جذب

يمكن للجميع اغتنام الفرصة وشراء باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر هذا الأسبوع، وهي صالحة لثلاثة أشهر من تاريخ تفعيلها، حيث تقدّم أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، ومناطق الجذب، والحدائق المائية، ووجهات التجميل واللياقة البدنية وغيرها.

عروض التسوق

تسدل مفاجآت صيف دبي الستار على 10 أسابيع من تنزيلات موسم الصيف التي قدّمت آلاف العروض الترويجية الحصرية، على العلامات التجارية الكبرى هذا الصيف. ويمكن للجميع الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90% على أكثر من 550 علامة تجارية، في ما يزيد على 2500 متجر، في إطار فعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي.